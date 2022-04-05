Erzincan Valisi Makas, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan Valisi Makas, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

05.04.2022 18:32
Erzincan Valisi Makas, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Makas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

AA'nın ilkeli ve tarafsız haber anlayışını sürdürdüğünü belirten Makas,"Kurtuluş Savaşımızdan bugüne ülkemizin sesini tüm dünyaya duyuran asırlık çınarımız Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ilkeli ve tarafsız haber anlayışıyla sürdürdükleri çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Erzincan, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan Valisi Makas, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


Son Dakika
18:38 İşçileri taşıyan midibüs ile tır çarpıştı! 2'si ağır 25 kişi yaralandı!
18:08 İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi!
18:07 Pendik'te 3 aylık bebeğini boş arazide terk eden anne tutuklandı
17:55 Vladimir Zelenski: Türkiye, Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır
17:46 Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı mı? Resmi açıklama cuma günü bekleniyor
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
17:32 Kan donduran anma töreni! Ölü rapçiyi sahneye sabitleyip dans ettiler
17:30 Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'in kazancı dudak uçuklattı
17:21 Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi
17:17 Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 18:55:47. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan Valisi Makas, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement