Erzincan Valisi Makas, kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı - Son Dakika

Erzincan Valisi Mehmet Makas, kentteki güvenlik ve kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ziyaret ederek yeni yılını tebrik etti.

Vali Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcıları İhsan Ayrancı, Hüseyin Remzi Konak, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş ile ilk ziyaretini Mertekli jandarma uygulama noktasında gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri ve güvenlik korucularının istek ve taleplerini dinleyen Makas, bir jandarma personelinin ailesiyle telefonda görüşerek, yeni yıllarını tebrik etti.

Vali Makas, yaptığı konuşmasında, 2021 yılının Erzincan başta olmak üzere ülke genelinde acıların yaşanmadığı, huzur, sükunet, refah ve barışın hakim olduğu bir yıl olmasını temennisinde bulundu.

Ardından Erzincan- Erzurum polis uygulama noktasına geçen Makas, burada çalışmalar hakkında bilgi alarak bir süre polis memurları ile sohbet etti.

Makas 2020'nin yılın son dakikalarında ise itfaiye ekiplerine de ziyarette bulundu.