Erzincan Valisi Makas'tan üs bölgesinde nöbet tutan askerlere ziyaret - Son Dakika

Erzincan Valisi Makas'tan üs bölgesinde nöbet tutan askerlere ziyaret

03.12.2020 10:09
Erzincan Valisi Makas'tan üs bölgesinde nöbet tutan askerlere ziyaret, System.String[]

ERZİNCAN Valisi Mehmet Makas, Kemah ilçesi Alp Karakolu Üs Bölgesi'nde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü 1688 rakımlı dağlarda nöbet tutan askerleri ziyaret etti.

ERZİNCAN Valisi Mehmet Makas, Kemah ilçesi Alp Karakolu Üs Bölgesi'nde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü 1688 rakımlı dağlarda nöbet tutan askerleri ziyaret etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş ve İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile birlikte Alp Karakolu Üs Bölgesi'nde nöbet tutan askerleri ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Vali Makas, vatan savunmasını canı pahasına yerine getiren Mehmetçikleri tebrik etti. Mevzileri gezdikten sonra bölge hakkında görevlilerden bilgi alan Makas, askerler ile birlikte menemen yiyerek, çay içti. Hem yurt dışında hem de sınırlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları, bölgede güvenlik güçlerinin azim ve kararlığı ile terörle mücadelede başarılı sonuçlar elde edildiğine değinen Vali Mehmet Makas, tüm güvenlik güçlerine başarı ve kolaylıklar diledi.


Erzincan Valisi Makas'tan üs bölgesinde nöbet tutan askerlere ziyaret
Erzincan Valisi Makas'tan üs bölgesinde nöbet tutan askerlere ziyaret
Erzincan Valisi Makas'tan üs bölgesinde nöbet tutan askerlere ziyaret
Erzincan Valisi Makas'tan üs bölgesinde nöbet tutan askerlere ziyaret
Erzincan Valisi Makas'tan üs bölgesinde nöbet tutan askerlere ziyaret

Jandarma, Erzincan, Albay, Kemah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erzincan Valisi Makas'tan üs bölgesinde nöbet tutan askerlere ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Alman ve İspanyol basını, İrfan Can Kahveci'yi öve öve bitiremedi Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler Zonguldak'ta artan vaka sayıları sonrası koronavirüs haritasına bakan vatandaş: Korku filmi gibi Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Oyuncu Gizem Karaca, Baraj dizisinin kadrosuna dahil oldu Yolun ortasındaki lastiğe çarpmak istemeyen sürücünün aracı şarampole devrildi: Minik Meryem yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Son seçim anketinde en büyük sürprizi MHP yaptı Son seçim anketinde en büyük sürprizi MHP yaptı         
09:54
Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu         
09:23
'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı 'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı         
09:14
Bursa'da ekipler düdük çalarak karantinadaki vatandaşları denetliyor Bursa'da ekipler düdük çalarak karantinadaki vatandaşları denetliyor         
09:13
Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem         
08:51
Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı         
07:24
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti         
00:14
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi         
19:05
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 10:18:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan Valisi Makas'tan üs bölgesinde nöbet tutan askerlere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei