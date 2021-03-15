Erzincan Valisi Mehmet Makas, 1200 kişilik Terzibaba camisi ve külliyenin inşaatında temel atma törenine katıldı - Son Dakika

Erzincan'da, Terzibaba Mezarlığı Yerleşkesi'nde başlatılan ve aynı anda 1200 kişinin ibadet edeceği cami ve külliyenin inşası devam ediyor.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, hayırseverlerin yardımları ile Terzibaba Mezarlığı ve Türbeleri Koruma Geliştirme Derneğince inşası süren cami ve külliyenin yanında bulunan, cenaze hizmetlerinin yürütüleceği bölümün temel atma törenine katıldı.

Makas, törende yaptığı konuşmada, inşasına devam edilen yapının ibadet merkezi olmanın yanında sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı modern bir külliye hüviyetini taşıyacağını söyledi.

Her ilin kendine ait manevi dinamiklerinin bulunduğunu bildiren Makas, şunları kaydetti:

"Her ilin elbette yöneticileri ve idarecileri var. Ancak bizim inancımızda her ilin bir de manevi dinamikleri var. O manevi dinamik Erzincan'ın asıl sahibi Terzibaba Hazretleri. Terzibaba Hazretleri'nin ismini taşıyan ve güzel amaçlara hizmet edecek olan külliyenin bu sene Bismillah'ını çekmek üzere buradayız. Buranın içerisinde ibadethane, kütüphane, ilim meclisi ve fakir fukara, garip gurebalara hizmet edecek aşevimiz bulunuyor. Ayrıca cenaze hizmetlerini icra edeceğimiz, gasil haneden taziye evine kadar bir çok birimi içinde barındıracak bir külliye. İnanıyorum ki burayı hep birlikte ayağı kaldıracağız. Burada da amacımız Terzibaba'dan edindiğimiz kültürü devam ettirmek."

Törene, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, kamu kurum temsilcileri ve hayırsever vatandaşlar katıldı.