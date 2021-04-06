Erzincan Valisi Mehmet Makas AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Anadolu Ajansının (AA) 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Vali Makas, yayınladığı kutlama mesajında, Anadolu Ajansının Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından milletin istiklal mücadelesini tüm dünyaya duyurmak için kurulduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından aziz milletimizin istiklal mücadelesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920 tarihinde kurulan ve kurulduğu günden bugüne kadar doğru, tarafsız ve ilkeli haber anlayışıyla yayınlarını sürdüren Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."