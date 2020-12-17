Vali Makas, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Makas, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oy kullandı.

Yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de Koronavirüs Sessizliği" fotoğrafını seçen Makas, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in " Van'da Çığ Felaketi" başlıklı karesine oy verdi.

Makas, AA'nın Türkiye'nin 100 yıllık en köklü kurumlarından biri olduğunu söyledi.

AA'nın her yıl düzenlediği bu yarışmada eserleri oylamakta zorlandıklarını ifade eden Makas, şöyle konuştu:

"AA'nın üç kategoride gerçekleştirdiği ve içinde emek barındıran, duyguları yansıtan fotoğraflara oy vermekte zorlandık. Bu yıl malumunuz koronavirüsle mücadelemiz üst seviyede. Bu nedenle ben biraz daha koronavirüsle mücadeleyi ön plana alan fotoğraflarda tercihimi kullandım. Seçmekte zorlandık ama en güzel fotoğrafları oyladık diye inanıyorum. Emeği geçen tüm muhabirleri tebrik ediyor, başarılıların devamını diliyorum."