Erzincan Valisi Mehmet Makas AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Makas, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Vali Makas, yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği ", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci", haber kategorisinde ise Mustafa Çitçi'nin "Yangından kaçış" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları beğendiğini söyleyerek emeği geçenleri tebrik eden Makas, yarışmanın basın mensuplarına moral ve motivasyon sağlayacağına inandığı ifade etti.