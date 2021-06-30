Erzincan Valisi Mehmet Makas, kararsız vatandaşları aşı olmaya ikna etti - Son Dakika

Erzincan'daki mobil aşı uygulama noktasını ziyaret eden ve sağlık ekipleriyle ikna çalışması yapan Vali Mehmet Makas, iki vatandaşın aşı olmasını sağladı.

Kentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan mobil aşı istasyonunda, vatandaşların randevusuz da aşı olması sağlanıyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan uygulama kapsamında, sağlık personeli bir yandan halkı aşı olmaya ikna ederken, diğer yandan da başvuruda bulunanların aşılarını yapıyor.

Mobil aşı istasyonunu ziyaret eden Vali Makas da sağlık çalışanları ile bir süre görev yaparak vatandaşlara aşı olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Vali Makas, aşı olmaktan çekinen iki kişi ile bir süre sohbet ettikten sonra ikna ederek aşı olmalarını sağladı.

Kentteki aşı oranları ile ilgili bilgi veren Vali Makas, "Birinci doz aşıda, aşağı yukarı yüzde 61'lere ulaştık. Hedefimiz bunu yüzde 70'in üzerine atabilmek. O noktada da arkadaşlarımız büyük bir emek sarf ediyorlar." ifadelerini kullandı.