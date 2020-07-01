Erzincan Valisi Mehmet Makas'tan şehit ailelerine çiçekli bağış - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzincan Valiliğine atanan Mehmet Makas, göreve yeni gelmesi nedeniyle gönderilen çiçeklerden elde edilen geliri Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneğine bağışladı.

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Zengin ve beraberindeki dernek üyeleri Makas'ı makamında ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Zengin, ziyarette, göreve gelmesinin ardından çeşitli kişi ya da kurumlarca gönderilen çiçeklerden elde edilen geliri derneklerine bağışlayan Makas'a teşekkür edip plaket sundu.

Makas ise Zengin ve dernek üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Yeni görevi nedeniyle çiçek gönderen, telefon ile arayan ve bizzat gelerek "hayırlı olsun" dileğinde bulunanlara da teşekkür eden Makas, şunları kaydetti:

"Erzincan Valiliğine tebrik amaçlı hediye gönderilen çiçekler için şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel çiçekleri büyük ve anlamlı bir amaca hizmet etmeleri için satışa çıkardık ve elde edilen geliri ise cennet vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ailelerini korumak amacıyla kurulan Şehit Aileleri Derneğine bağışlıyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, onların bizlere emaneti olan ailelerine ise sağlıklı uzun ömürler diliyorum."