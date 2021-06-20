Erzincan Valisi Sayın Mehmet Makas, Babalar Günü Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımladı - Son Dakika

Erzincan Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Erzincan Valisi Sayın Mehmet Makas, Babalar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlamıştır. Vali Makas mesajında şu görüşlere yer vermiştir: "Bizleri birbirimize kenetleyerek, değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün, geleneklerimizin devam ettirilmesinde en büyük pay güçlü aile yapımızdır. Toplumun temel yapı taşı dediğimiz ailenin, anne ile baba en önemli aktörleri ve bir çınar ağacı gibi gölgesinde huzur bulduğumuz varlıklarıdır.

Bizleri yetiştiren ve yaşadıklarıyla geleceğe hazırlayan babalarımız, bizi koruyan ve kollayan annelerimizle birlikte yaşamımıza yön vermemizde her zaman örnek olmuşlardır. Bizlere verdikleri sonsuz sevgi, destek ve güven için, hayatın yükünü özveriyle omuzlayan, hayatımıza güç ve anlam katan babalarımıza şükran borçluyuz.

Sadece bu anlamlı günde değil, babalarımızın gönüllerini her zaman hoş tutmalı onlara saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle vatanı ve milleti uğruna evladını şehit vermesine rağmen 'Kalbi Vatan Diye Atan' ve 'Vatan Sağ Olsun' diyebilme erdemini gösteren babalarımız başta olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. " demiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.