Erzincan ve Ağrı'da marketlerde "fahiş fiyat" ile "stokçuluk" denetimi yapıldı - Son Dakika
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Erzincan ve Ağrı'da marketlerde "fahiş fiyat" ile "stokçuluk" denetimi yapıldı

08.03.2022 14:59
Erzincan ve Ağrı'da marketlerde "fahiş fiyat" ile "stokçuluk" denetimi yapıldı

Erzincan ile Ağrı'daki marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi gerçekleştirildi.

Erzincan ile Ağrı'daki marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ve Erzincan Belediyesi zabıta ekipleri, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla marketlerde denetimlerine devam ediyor.

Kentte faaliyet gösteren marketlerde denetim yapan ekipler, fahiş fiyat farkı, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi konularda denetim yaptı.

Özellikle marketlerde ayçiçeği yağı ile unun raf fiyatlarını kontrol eden ekipler, yağda stokçuluk yapılıp yapılmadığını da denetledi.

İl genelinde denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Ağrı

Ağrı'da da marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Belediye görevlileri, marketlere giderek çeşitli ürünlerde fiyat artışı olup olmadığını denetledi.

Ekipler, ayrıca yağda stokçuluk yapılıp yapılmadığını inceledi.

Erzincan ve Ağrı'da marketlerde fahiş fiyat ile stokçuluk denetimi yapıldı

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Erzincan Belediyesi, Erzincan, Ticaret, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan ve Ağrı'da marketlerde 'fahiş fiyat' ile 'stokçuluk' denetimi yapıldı - Son Dakika


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