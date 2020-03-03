Erzincan ve Ağrı'daki öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Erzincan ve Ağrı'da okuyan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlip bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için yurtlarındaki odalarında yaktıkları ışıklarla "Bahar" ve "TSK" yazısını oluşturdu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde öğrenim gören, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Terzi Baba ve Mengücek Gazi Kız Yurtları ile Piri Sami Erkek Yurdu'nda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklemek amacıyla oda ışıklarıyla "Bahar" ve"TSK" yazdı.

Öğrenciler, Erzincan- Sivas E-80 karayolundaki yurt binası önünde İdlib'de şehit olanların isimlerini okudular. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okuyan öğrenciler daha sonra "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları attı.

Daha sonra yurtların önünde toplanan öğrenciler, cep telefonlarıyla "TSK" yazıp Türk bayrağı açarak Mehmetçik için dua etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde kalan 8 bin öğrencimizle çeşitli fonlar ve etkinlikler yapıyoruz. Tüm öğrencilerimizle Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek için bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz sağolsunlar çok duyarlı. Vatan evlatlarımızın, askerimizin Mehmetçiğimizin sonuna kadar yanındalar. Hepsi birer fert olarak bu operasyonun yanında olduklarını gösteriyorlar. Allah'ım Mehmetçiğimize büyük bir zafer nasip etsin." dedi.

Yurtta kalan öğrencilerden Semra Tosun ise Türk askerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Vatanımızın askerimizin yanındayız. Biz bizim güvenliğimizi tehdit eden herkesle gerekirse kana kan dişe diş savaşırız. Abdulhamid'in yaptığı gibi vatan topraklarımızdan bir parça dahi vermedik vermeyeceğiz kanımızın son damlasına kadar. Biz böyle yetiştik böyle yetiştireceğiz." diye konuştu.

Ağrı

Ağrı'da yurtlarda kalan üniversite öğrencileri de Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için oda ışıklarıyla "TSK" yazarak Mehmetçik'e destek oldu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde öğretim gören Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Abdurrahim Arvasi, Ümmü Eyyüp, Ağrı Kız Yurtları ve İshak Paşa ve Ahmed-i Hani Erkek Yurtlarında kalan öğrenciler, TSK başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklemek amacıyla oda ışıklarıyla "TSK" yazdı.



Yurtların önünde Türk bayrağı açan öğrenciler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları atarak harekata katılan Mehmetçik'e destek verdi.