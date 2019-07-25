Son Dakika Haberleri: Erzincan ve Ardahan'da sağanak etkili olacak
Son Dakika Güncel Haber

Erzincan ve Ardahan'da sağanak etkili olacak

1 saat önce

Erzincan ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Erzincan ve Ardahan'da sağanak etkili olacak, System.String[]
Erzincan ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu olması, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Erzincan'da kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif, zamanla orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 9, Erzurum ve Ağrı'da 12, Ardahan'da 13, Erzincan ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 36, Ağrı'da 31, Erzincan ve Kars'ta 29, Erzurum'da 26 ve Ardahan'da 23 derece olacağı tahmin ediliyor.
Erzincan, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osmanlı torunu Boris Johnson, İngiltere'de Maliye Bakanlığını bir Müslümana teslim etti Son dakika! TSK ve MİT Kuzey Irak'ta Erbil Suikastinin planlayıcılarını vurdu Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı Mansur Yavaş'tan şirket yöneticilerine istifa çağrısı: Aç değilsiniz, açıkta değilsiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 12:20:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan ve Ardahan'da sağanak etkili olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]