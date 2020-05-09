Erzincan ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece arasında aşağı düştüğü Erzincan ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.



Erzincan ve Bayburt'ta yer yer etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kardan yüksek kesimlerde bulunan bazı köyler beyaz örtüye yeniden büründü. Erzincan'ın Refahiye, Tercan, Otlukbeli ve İliç ilçelerinin yüksek kesimlerinde dağların zirveleri karla birlikte sisle kaplandı.



Bayburt - Araklı kara yolunda da gece saatlerinde yoğun kar yağışı görüldü. Zeminin tamamen karla kaplandığı yolda ulaşımda aksama yaşanmaması için Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



Bayburt kent merkezinde de sabah saatlerinde hafif şekilde kar yağışı görülürken zeminde tutmayarak yerini bir süre sonra yağmur yağışına bıraktı.



Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan sın değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu genelinde hava parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların düne göre yer yer 2 ila 4 derece azalacağı bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı; Erzincan ve Kars'ta 6, Erzurum'da 2, Ağrı'da 7, Ardahan'da 3, Iğdır'da 13, Tunceli'de 7, Doğu Karadeniz Bölgesi illerinden Bayburt'ta ise 4 derece olarak ölçüldü.



Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri de; Bayburt'ta 10, Erzincan, Tunceli ve Ağrı'da 14, Erzurum'da 10, Iğdır'da 19, Ardahan ve Kars'ta 12 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN