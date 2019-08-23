Son Dakika Haberleri: Erzincan ve Erzurum'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor
Son Dakika Güncel Haber

Erzincan ve Erzurum'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor

1 saat önce

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu'da Erzincan ve Erzurum çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Erzincan ve Erzurum'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor, System.String[]

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu'da Erzincan ve Erzurum çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede, bölge genelinde havanın az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ağrı'da 13, Kars'ta 12, Tunceli'de 18, Erzincan ve Iğdır'da 17, Ardahan'da 10 derece ölçüldü.


Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Erzincan ve Ardahan'da 28, Tunceli'de 31, Iğdır'da 35, Ağrı'da 33, Kars'ta 30 ve Erzurum'da 27 derece olacak. - ERZİNCAN

Erzincan, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 5 il için çok kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden uyarı: Sıcaklık pazar günü 40 dereceye kadar çıkacak Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Rapçi Abderraouf Derradji'nin konserinde çıkan izdihamda 5 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 10:32:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan ve Erzurum'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]