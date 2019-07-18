Son Dakika Haberleri: Erzincan ve Erzurum için kuvvetli rüzgâr uyarısı
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Erzincan ve Erzurum için kuvvetli rüzgâr uyarısı

2 saat önce

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzincan ve Erzurum için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Erzincan ve Erzurum için kuvvetli rüzgâr uyarısı, System.String[]
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzincan ve Erzurum için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzincan'da ve Erzurum'un batısında yer yer kuvvetli (60 km/s) esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ağrı'da 11, Erzurum'da 13, Ardahan'da 9, Erzincan'da 18, Tunceli'de 12 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 37, Erzincan'da 31, Tunceli ve Ağrı'da 30, Kars ve Ardahan'da 29, Erzurum'da 27 derece olacak. - ERZİNCAN
Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:42 Kaynak: İHA
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