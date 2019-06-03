Son Dakika Haberleri: Erzincan ve Iğdır'da termometreler 35 dereceyi görecek
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Erzincan ve Iğdır'da termometreler 35 dereceyi görecek

24 dakika önce

Afrika sıcaklarının etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi illerinden Erzincan ve Iğdır'da bugün termometreler 35 dereceyi görecek.

Erzincan ve Iğdır'da termometreler 35 dereceyi görecek, System.String[]
Afrika sıcaklarının etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi illerinden Erzincan ve Iğdır'da bugün termometreler 35 dereceyi görecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları; Erzincan'da 19, Tunceli'de 12, Erzurum'da 11, Ardahan'da 9, Kars ve Ağrı'da 10, Iğdır'da 18 derece olarak ölçüldü.

Günün beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan ve Iğdır'da 35, Tunceli'de 31, Erzurum ve Ağrı'da 28, Kars ve Ardahan'da 26 derece.

Meteoroloji, bugün Erzincan ve Iğdır'da 35 dereceye ulaşması beklenen sıcaklık nedeniyle 'güneş çarpması' uyarısında bulundu. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:51 Kaynak: İHA
Ardahan, Kars, Iğdır, Erzincan, Güncel
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