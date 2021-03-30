Erzincan ve Iğdır için zirai don uyarısı - Son Dakika

Erzincan ve Iğdır için zirai don uyarısı

30.03.2021 10:29
Erzincan ve Iğdır için zirai don uyarısı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Meteorolojiden Erzincan ve Iğdır için zirai don uyarısında bulunuldu. Erzincan'da pazarcılar, ısınmak için tezgahlarında soba kurdu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görülecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

"Zirai don uyarısı"

Erzincan ve Iğdır çevrelerinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

"Erzincan'da pazarcılar soğuktan korunmak için soba kurdu"

Erzincan'da kurulan pazar yerinde soğuktan korunmak için kimi esnaf soba getirip kurdu, kimisi ise tezgahlarının arkasına ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Soğukta ekmek kazanma mücadelesinin zor olduğunu ifade eden Ayhan Toprak, "Hava oldukça çok soğuk. Biz de üşüyoruz. Soğuk günlerde ateş yakmazsak ısınmanın yolunu bulamayıp hasta oluruz. Bu yüzden soba kurdum. Gelirken evden yakacak getirdim. Getirdiğim yakacakları yakarak ısınıyorum. Ne kadar soğuk da olsa ekmek parası için pazara tezgahımızı açmaya mecburuz" dedi.

(EFS-AA)

"Erzincan'da pazarcılar soğuktan korunmak için soba kurdu"

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Erzincan'da soğuk havadan etkilenen bazı pazarcı esnafı, ısınmak için tezgahlarının yanına soba kurdu.

Soğuğun etkisini artırdığı son günlerde Erzincan'da kurulan pazar yerinde soğuktan korumak için kimi esnaf soba getirip kurdu, kimisi ise tezgahlarının arkasına ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Soğukta ekmek kazanma mücadelesinin zor olduğunu ifade eden Ayhan Toprak, "Hava oldukça çok soğuk. Biz de üşüyoruz. Soğuk günlerde ateş yakmazsak ısınmanın yolunu bulamayıp hasta oluruz. Bu yüzden soba kurdum. Gelirken evden yakacak getirdim. Getirdiğim yakacakları yakarak ısınıyorum. Ne kadar soğukta olsa ekmek parası için pazara tezgahımızı açmaya mecburuz" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan ve Iğdır için zirai don uyarısı
Erzincan ve Iğdır için zirai don uyarısı
Erzincan ve Iğdır için zirai don uyarısı
Erzincan ve Iğdır için zirai don uyarısı

Doğu Anadolu, Erzincan, Iğdır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan ve Iğdır için zirai don uyarısı - Son Dakika


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