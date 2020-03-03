Erzincan yarasa adam cengiz koçak'tan erzincan'da çılgın atlayış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan yarasa adam cengiz koçak'tan erzincan'da çılgın atlayış - Son Dakika

Erzincan yarasa adam cengiz koçak'tan erzincan'da çılgın atlayış

6 saat önce

Yarasa adam Cengiz Koçak'tan Erzincan'da çılgın atlayışTÜRKİYE ve dünya da birçok ülkede wingsuit(yarasa adam) atlayışları yapan base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak, Ergan Dağı Kayak Merkezinde gerçekleştirdiği atlayış nefes kesti.

Yarasa adam Cengiz Koçak'tan Erzincan'da çılgın atlayış

TÜRKİYE ve dünya da birçok ülkede wingsuit(yarasa adam) atlayışları yapan base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak, Ergan Dağı Kayak Merkezinde gerçekleştirdiği atlayış nefes kesti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin girişimiyle, Erzincan'da gerçekleştirilen etkinlikte, yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy'un kullandığı yamaç paraşütü ile havalanan Cengiz Koçak, yaklaşık 500 metre yükseklikte atladı. Base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak, Ergan Dağı Kayak Merkezinde bulunan bayrağın üstünden geçti. Havada yaklaşık 210 kilometre hıza ulaşan Koçak, daha sonra paraşütünü açarak Ergan Dağı yamaçlarına iniş yaptı.

Adrenalin dolu atlayışın ardından konuşan Koçak, Türkiye'de ilk kez böyle bir atlayışın yapıldığını ifade ederek; "Gerçekten çok güzel ve eğlenceli, Ergan Kayak Merkezi Türkiye'de gördüğüm en iyi ve en güzel kayak merkezlerinden birisi" diye konuştu.

Erzincan yarasa adam cengiz koçak'tan erzincan'da çılgın atlayış

Türkiye, Koçak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:16 Kaynak: DHA
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