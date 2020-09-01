ERZİNCAN Yaylada rahatsızlanan kadını eşek ve sedye ile taşıdılar - Son Dakika

Yaylada rahatsızlanan kadını eşek ve sedye ile taşıdılar

ERZİNCAN'da hayvanlarını otlatmak için çıktığı yaylada rahatsızlanan Çiğdem Mavitaş'ın (21) yardımına AFAD ve UMKE yetişti.

Erzincan'ın Tatlısu köyü kırsalında yaylaya giden Çiğdem Mavitaş, burada aniden rahatsızlandı. Mavitaş'ın yakınları 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Ambulansla hastaya ulaşmaya çalışan ekipler, yaylada yol olmadığı için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi devreye girdi.

Erzincan merkeze 60 kilometre uzaklıktaki yaylaya gidebilmek için AFAD ve UMKE ekipleri yaklaşık 4 saatlik bir yolculuğun ardından hasta kadına ulaştı. Ekipler, ilk müdahaleyi yaptıkları kadını eşek ve sedye üzerinde taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Yolda bekleyen ambulansa teslim edilen hasta, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra tedavisi devam eden genç kız sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.