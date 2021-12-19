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Erzincan-Yedisu kara yolunda mahsur kalan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

Erzincan-Yedisu kara yolunda mahsur kalan sürücü kurtarıldı

19.12.2021 21:54

Erzincan-Yedisu kara yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan sürücü kurtarıldı.

Erzincan- Yedisu kara yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan sürücü kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan ile Bingöl'ün Yedisu ilçesi kara yolu üzerinden otomobiliyle Muş'a giden sürücü, Derindere mevkisinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Sürücünün ihbarı üzerine, bölgeye Yedisu Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi.

İş makinesi ile yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan sürücüyü kurtardı.

Erzincan-Yedisu kara yolunda mahsur kalan sürücü kurtarıldı
Erzincan-Yedisu kara yolunda mahsur kalan sürücü kurtarıldı
Erzincan-Yedisu kara yolunda mahsur kalan sürücü kurtarıldı
Erzincan-Yedisu kara yolunda mahsur kalan sürücü kurtarıldı

Hisarcık, Erzincan, Yedisu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan-Yedisu kara yolunda mahsur kalan sürücü kurtarıldı - Son Dakika


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