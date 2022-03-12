Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda kar ve buzla mücadele çalışması yürütülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda kar ve buzla mücadele çalışması yürütülüyor

12.03.2022 11:11
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda kar ve buzla mücadele çalışması yürütülüyor

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda kar yağışı ve buzlanmanın uçuşları aksatmaması için çalışma yapılıyor.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda kar yağışı ve buzlanmanın uçuşları aksatmaması için çalışma yapılıyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarının uçuşları etkilememesi için havalimanında kar ve buzlanmaya karşı bazı önlemler alındı.

Bu kapsamda, 18 uzman personelden oluşan karla mücadele ekibi, 12 ileri teknolojiye sahip araç ve 25,90 ton buz önleyici-çözücü sıvı malzeme ile kar temizleme ve buzlanmaya karşı 7/24 esasıyla görev yapıyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Kar ve tipi nedeniyle yolda kalanlara jandarma eşlerinden çorba ikramı Son dakika haber... Kar ve tipi nedeniyle yolda kalanlara jandarma eşlerinden çorba ikramı Karda kayan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı Karda kayan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Yıldırım Akbulut, Erzincan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda kar ve buzla mücadele çalışması yürütülüyor - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah: Yaşadığı acıların tarifi yok!
11:03 Utanç! Dünyayı bisikletle gezdi, bisikleti Antalya'da çalındı
11:02 Türkiye doğal gazsız kalır mı? Bakan Dönmez yanıtladı: Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor, tedarik problemi yok
10:52 "Türkiye'nin Rus gazına bağımlılığı yüzde 40" diyen Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için 2023'i işaret etti
10:48 Rusya 'hamile değil' demişti: Mariupol'de vurulan hastaneden kaçan kadın doğum yaptı
10:44 "Dün gece rüyamda gördüm" dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı
10:35 Böyle şaka mı olur? Youtuberlar arasındaki şaka düellosunda olan, 700 bin TL'lik arabaya oldu
10:33 Şarkıcı Simge'den yırtmaçlı dans şov
10:25 "Son 30 yılın en soğuk gecesini yaşadık" diyen İBB Başkanı İmamoğlu uyardı: En yoğun kar yağışı geliyor, güneşe aldanmayın!
10:23 Bağcılar'da önce yangın, sonra patlama: Patlama anı görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 11:17:28. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda kar ve buzla mücadele çalışması yürütülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement