Erzincanlı 693 üreticiye 317 bin 934 TL destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincanlı 693 üreticiye 317 bin 934 TL destek - Son Dakika

Erzincanlı 693 üreticiye 317 bin 934 TL destek

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri kapsamında Erzincanlı 693 üreticiye 317 bin 934 TL destek ödemesi yapıldı.

Erzincanlı 693 üreticiye 317 bin 934 TL destek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri kapsamında Erzincanlı 693 üreticiye 317 bin 934 TL destek ödemesi yapıldı.


Ödemeler hesaplara 17 Nisan 2020 Cuma saat 18.00 itibariyle yapılmaya başlandı.


Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, daima çiftçi ve üreticinin yanında olduklarını belirterek şu ifadeye yer verdiler:


"Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde Çiğ Süt ve Manda-Malak Destekleri kapsamında 129 milyon TL'lik ödeme 17 Nisan Cuma günü saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesaplarına yattı. Ülkemiz genelinde çiğ süt desteklemeleri kapsamında 232 bin 223 üreticimize 98 milyon TL, manda-malak desteklemeleri kapsamında 10 bin 994 yetiştiricimize ise 31 milyon TL ödendi. Tabi her zaman ki gibi Erzincan'ımız da bu destekten faydalandı. Manda-malak desteği kapsamında 148 üreticimize toplam 156 Bin 750 TL ödenirken 2019 yılı Aralık ayı çiğ süt desteği olarak ta 545 büyükbaş hayvan yetiştiricimize 161 Bin 184 TL ödendi. Bu kapsamda toplamda Erzincanlı 693 üreticimize 317 Bin 934 TL destek ödemesi yapılmış oldu. Ayrıca 2020 yılı destek başvuruları alınmaya devam ediyor. 2019 yılı çiğ süt destek ödemeleri böylelikle tamamlanmış oldu. 2019 yılında toplamda Erzincanlı 831 üreticimize toplam 2 milyon 582 bin 852 lira destek ödemesi gerçekleştirildi. Biz daima çiftçimizin üreticimizin yanındayız." - ERZİNCAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 09:26 Kaynak: İHA

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ŞU AN BURADASINIZ: Erzincanlı 693 üreticiye 317 bin 934 TL destek - Son Dakika
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