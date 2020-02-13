Erzincanlı gençler sokakları kayak pistine çevirdi - Son Dakika

Erzincan'da etkili olan kar yağışını fırsata çeviren Erzincanlı gençler sokakları kayak pistine çevirdi. Sokakta kayak yapan gençler fırından ekmek almaya da kayakla gidiyor.



Erzincan'da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı kent merkezini ve ilçeleri beyaza bürüdü. Kar kimileri için çile olurken kimileri için de eğlence haline geldi. Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 40 santimetreyi bulan kar yağışı cadde ve sokakları tamamen kapladı. Kayak kıyafetlerini giyinerek gece geç saatlerde boşalan cadde ve sokaklara çıkan gençler kayak takımları ile kayak yapmanın keyfini yaşıyor. İlçe merkezini kayak yaparak turlayan gençleri gören vatandaşlar ise şaşkınlık geçiriyor. Sokaklarda kayak yapmanın tadını doyasıya yaşayan gençler fırından ekmek almaya da kayakla gidiyor.



"Sokaklarda kayak yapıyoruz"



Özlemini çektikleri karın sonunda yağdığını ifade eden Muhammet Halepli, "Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeyiz. Uzun zamandır özlemini çektiğimiz kar yağdı. Bizlerde tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Sokaklarda kayak yapıyoruz. Tabi bunu hayatımızı ve kimsenin hayatını tehlikeye atmadan yapıyoruz. Gece geç saatlerde trafiğin olmadığı zamanlarda yapıyoruz. Düşünün ki fırından ekmek almaya dahi kayaklarla gidiyoruz" diye konuştu. - ERZİNCAN