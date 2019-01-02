Son Dakika Haberleri: Erzincanlı Milli Sporcu Çin'e Gitti

Erzincanlı Milli Sporcu Çin'e Gitti

31 dakika önce

Erzincanlı Milli Badminton sporcusu Muhammed Ali Kurt Çin'e gitti.

Erzincanlı Milli Sporcu Çin'e Gitti, System.String[]
Erzincanlı Milli Badminton sporcusu Muhammed Ali Kurt Çin'e gitti.

Olimpiyat eleme turnuvalarına daha iyi hazırlanmak amacı ile Çin'de başlayacak Milli Takım kampına katılacak olan Milli Sporcunun hedefi yeni şampiyonluklar kazanmak. Kampla ilgili bilgi veren Milli takım Antrenörü Murad Sönmez "Sporcumuz Muhammed Ali Kurt Çin'de başlayacak ve 20 gün sürecek Olimpiyat hazırlık kampına katılacak. Bu bizi çok heyecanlandırdı. İnşallah iyi bir kamp dönemi geçirerek ülkemize döner ve başarılı turnuvalar geçirip Olimpiyat için iddialı duruma gelir. Erzincan'ın yetiştirmiş olduğu bir sporcuyu Olimpiyatlarda görmek bizi çok sevindirir.Milli Takım Antrenörü Uğur Erçetin hocam ile birlikte yaptığımız çalışmalarda en büyük hedefimiz tek erkekler branşında Muhammed Ali Kurt, Çift kızlarda da Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci'nin Olimpiyat kotasını aşarak Ülkemizi Olimpiyatlar da temsil etmesidir." dedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:39 Kaynak: İHA

Muhammed Ali, Çin Halk Cumhuriyeti, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çin'in Yapay Güneşi 100 Milyon Santigrat Derece Sıcaklığa Ulaştı Galatasaray'ın Peşine Düştüğü Alan, Yıllık 12 Milyon Dolar İstiyor

Komşusunun Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Sapığa 100 Yıl Hapis Oyuncu Ali Erkazan, Canlı Yayında Kendisinden 23 Yaş Küçük Nişanlısına Evlilik Teklifi Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 14:10:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincanlı Milli Sporcu Çin'e Gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]