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Erzincanlı milli sporcu küçük yaşta büyük başarı yakaladı

1 saat önce

Erzincan badminton branşında yılardır milli takıma sporcu yetiştirmeye devam ediyor.

Erzincanlı milli sporcu küçük yaşta büyük başarı yakaladı, System.String[]

Erzincan badminton branşında yılardır milli takıma sporcu yetiştirmeye devam ediyor. Yeni yıldız sporcu Aleyna Korkut yaşı daha 11 olmasına rağmen U13 yaş altı Türkiye Şampiyonasında şampiyon olup badminton milli takımına girdi.


Korkut, Bulgaristan'da yapılan Balkan Şampiyonasında Türkiye'ye 3 madalya kazandırarak ileride yıldız bir sporcu olmanın sinyallerini verdi. 18-22 Eylül 2019 tarihinde Ankara'da yapılan U15 yaş milli takım seçmelerinde kendinden yaşça büyük sporcularla mücadele eden Aleyna Korkut, U15 yaş milli takımına girerek Slovenya ve Slovakya'da yapılan Uluslararası Turnuvalarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Erzincan'ın lisanslı sporcusu olan Aleyna Korkut ile ilgili bilgi veren Antrenör Uğur Erçetin, "Aleyna badmintonda Türkiye'nin ve Erzincan'ın aldığı başarılı sonuçlarla yeni parlayan yıldızı oldu. Başarısının yanında derslerdeki çalışkanlığı ve örnek davranışlarıyla da diğer sporculara örnek olan sporcumuz. İnşallah ileride Avrupa ve dünya dereceleri alacak başarılar gösterir." dedi. - ERZİNCAN

Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:58 Kaynak: İHA
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