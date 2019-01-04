Son Dakika Haberleri: Erzincanlı Milli Sporcular Ödüle Layık Görüldü

Erzincanlı Milli Sporcular Ödüle Layık Görüldü

2 saat önce

Boğaziçi Üniversitesi tarafından Erzincanlı Milli Sporcular ödüle layık görüldü.

Erzincanlı Milli Sporcular Ödüle Layık Görüldü, System.String[]
Boğaziçi Üniversitesi tarafından Erzincanlı Milli Sporcular ödüle layık görüldü. Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından düzenlenen 8.ci Boğaziçi Üniversitesi Spor ödülleri "Yılın En"leri kategorisinde Erzincanlı sporcular ödüllendirildi. Boğaziçi Üniversitesinde yapılan törende Yılın Sporcuları seçilen Erzincanlı Milli Badminton sporcuları Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin'e ödülleri verildi.Erzincanlı sporcular Badminton branşında Estonya'da yapılan Gençler Avrupa Badminton Şampiyonasında ilk kez Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu kazandırarak Türk spor tarihine geçmişlerdi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:58 Kaynak: İHA

Boğazici Üniversitesi, Spor
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