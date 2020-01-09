Erzincanlı öğrenciler kitap okuma alışkanlığı için saat 20.00'da 20 dakika kitap okuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincanlı öğrenciler kitap okuma alışkanlığı için saat 20.00'da 20 dakika kitap okuyor - Son Dakika

Erzincanlı öğrenciler kitap okuma alışkanlığı için saat 20.00'da 20 dakika kitap okuyor

6 saat önce

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "20'de 20" etkinliği çerçevesinde, öğrenciler ve velileri, saat 20.00'da televizyonları kapatarak 20 dakika kitap okuyor.

Erzincanlı öğrenciler kitap okuma alışkanlığı için saat 20.00'da 20 dakika kitap okuyor, System.String[]

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "20'de 20" etkinliği çerçevesinde, öğrenciler ve velileri, saat 20.00'da televizyonları kapatarak 20 dakika kitap okuyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla kurumun Strateji Geliştirme Hizmetleri Ar-Ge Birimi tarafından "Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor-Erzincan" projesi başlatıldığı belirtildi.

Bu çerçevede kentte projesinin birinci ayağı olan "20'de 20" etkinliği düzenlendiği aktarılan açıklamada, etkinlikte öğrenciler bütün aile bireylerinin katılımıyla saat 20.00'de televizyonlarını kapatarak 20 dakika kitap okuduğu kaydedildi.

Açıklamada, toplumda kitap okuma alışkanlığının azlığına işaret edilerek, öğrencilerde bu alışkanlık ve bilincin kazandırılması için yürütülen projenin zorunluluk haline geldiği aktarıldı.

Projedeki amacın ailede ve öğrencilerde kitap okumanın alışkanlık haline getirilmesini sağlamak olduğu vurgulandı.

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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