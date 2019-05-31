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Erzincanlı, okuduğu şiirleriyle vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı

2 saat önce

Nevşehir Belediyesi Ramazan Etkinliklerine konuk olan sevilen sanatçı Dursun Ali Erzincanlı, okuduğu şiirler ile katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Erzincanlı, okuduğu şiirleriyle vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı, System.String[]
Nevşehir Belediyesi Ramazan Etkinliklerine konuk olan sevilen sanatçı Dursun Ali Erzincanlı, okuduğu şiirler ile katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Her akşam Türkiye'nin yakından tanıdığı bir çok yazar ve sanatçıyı Nevşehirlilerle buluşturan Ramazan Etkinliklerinin bu akşamki konuğu TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Dirilişi Ertuğrul'da imam rolünde olan ve buradaki sahneleri ile izleyenleri ekran başına kilitleyen şair ve oyuncu Dursun Ali Erzincanlı oldu.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği programda Nevşehirlilerle buluşan Dursun Ali Erzincanlı, Hz. Muhammed (s.a.v)'in hayatını ve İslamiyet'in yayılması sırasında gelişen tarihi olayları şiirsel bir dille yorumladı.

Konserlerinde okuduğu şiirlerin hikayesini de anlatan Erzincanlı, Nevşehirlilere duygu dolu bir akşam yaşattı.

Erzincanlı'nın, 15 Temmuz hadisesi ve yaşananlara da değinerek şiirlerle şehitlerimizi de yad ettiği geceye Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:53 Kaynak: İHA
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