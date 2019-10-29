Erzincanlı sporcular 470 metre yükseklikteki zirveden Mehmetçiğe destek verdi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 470 metre yükseklikteki sarp kayalıklara inşaa edilen 'demir yol' parkuru adrenalin ve heyecan tutkunlarının mekanı haline geldi. Kemaliye Doğa Sporları Kulübü (KEDOS) sporcuları tarafından Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek vermek amacıyla bir tırmanış gerçekleştirildi. Güvenlik teçhizatlarını giyen sporcular iki saatlik tırmanışın ardından 470 metre yükseklikteki zirveden Mehmetçik selamı vermeyi de ihmal etmediler.

Dünyanın ikinci büyük kanyonuna ev sahipliği yapan Kemaliye ilçesinde 2017 yılında yapımına başlanılan ve yaklaşık 1 ay süren Via Ferrata (Demir Yol) parkuru adrenalin tutkunlarının akınına uğruyor. Kaymamaklık, belediye ve Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) işbirliği ile yapılan macera yolu, geçtiğimiz yaz sezonunda onlarca dağcı ve macera tutkunu tarafından ziyaret edildi. Eğin Gabanı mevkinde 470 metre yüksekliğindeki kayalık duvara demir ve çelik halatlarla oluşturulan demir parkur, usta dağcıların yanı sıra macera severlerden büyük ilgi görüyor. Çeşitli güvenlik önlemleri altında yaklaşık iki saat süren duvar tırmanışının ardından zirveye ulaşan sporcular ise zirveden Wingsuit atlayışları gerçekleştiriyor.

KEMAV Başkan Yardımcısı Ferudun Çelikmen, Türkiye'de ilk kez Via Ferrata parkurunun Kemaliye'de kurulduğunu ifade ederek, Burayı Wingsuit (yarasa kanat) atlayışlarında zirveye tırmanış için kurduk, ancak zamanla maceradan hoşlanan, adrenalin seven sporcular da kullanmaya başlayınca büyük ilgi topladı. Gerçekten cesaret isteyen, tırmanırken tüm bedenin çalıştığı bir parkur, her yıl daha da çok insan tarafından ziyaret ediliyor. Türkiye için yeni bir kavram olan Via Ferrata, ilk kez 1'inci ve 2'nci Dünya Savaşlarında askerlerin, tam teçhizatla Alp Dağlarını aşmak amacıyla sarp dağ yamaçlarına oluşturdukları demir basamaklarla ortaya çıktı. Savaşların sona ermesi ile sağlık ve adrenalin arayışındaki milyonlarca insan tarafından spor amaçlı kullanılmaya başlandı diye konuştu.

ERZİNCANLI SPORCULAR PARKURUN ZİRVESİNDEN ASKER SELAMI VERDİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta sonunda Kemaliye Doğa Sporları Kulübü (KEDOS) sporcuları tarafından Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek vermek amacıyla bir tırmanış gerçekleştirildi. Güvenlik teçhizatlarını giyen sporcular iki saatlik tırmanışın ardından 470 metre yükseklikteki zirveden asker selamı vermeyi de ihmal etmediler.