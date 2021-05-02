Erzincanlı ziraat mühendisi Hakkari'nin sınır ilçesindeki gönüllü çalışmalarıyla takdir topluyor - Son Dakika

Erzincanlı ziraat mühendisi Hakkari'nin sınır ilçesindeki gönüllü çalışmalarıyla takdir topluyor

02.05.2021 11:03

Erzincanlı ziraat yüksek mühendisi Umut Ece, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaşması için yürüttüğü gönüllü çalışmalarla takdir görüyor.

Erzincanlı ziraat yüksek mühendisi Umut Ece, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaşması için yürüttüğü gönüllü çalışmalarla takdir görüyor.

Erzincan'da ailesinin geçimini sağladığı çiftçiliği profesyonel olarak yapmak için üniversite okumaya karar veren 29 yaşındaki Ece, 2010'da Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini kazandı.

Üniversiteyi başarıyla bitirdikten sonra Toprak Birimi ve Bitki Bölümünde yüksek lisans yapan Ece, toprak analizi üzerine tez hazırlayarak, toprak verimlilik haritasını çıkarttı ve bunu yöredeki çiftçilerin istifadesine sundu.

Yurdun farklı yerlerindeki özel şirketlerde çalışan Ece, çalıştığı Zonguldak'tan eşinin işi gereği Irak sınırındaki Çukurca ilçesine geldi.

Çiftçilere gönüllü eğitim veriyor

Kentin iklim ve toprak yapısının tarımsal üretime uygun olduğunu gören Ece, çiftçilerin daha verimli üretim yapması ve tarımsal faaliyetlerini geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla kurs açtı.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursta çiftçilere gönüllü olarak budama, bahçecilik, arıcılık, örtü altı sebze yetiştiriciliği, bitki hastalıklarıyla mücadele yöntemleri ve bitki besleme konularında uygulamalı eğitim veren Ece, ayrıca köyleri gezerek çiftçilere budama, bağ, bahçe işlerinde de yardımcı oluyor.

Belediyenin kurduğu sera ve çilek tarlasında da gönüllü olarak çalışan Ece, AA muhabirine, çiftçilikle uğraşan bir aileden geldiğini ve eğitimini bu alanda tamamladığını söyledi.

Eşinin işinden dolayı iki ay önce kente geldiğini ve bu süreçte seralarda gönüllü çalıştığını anlatan Ece, "Evde oturmak bana zor geldi. Ne yapabiliriz diye düşünürken Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızdan bölgeye faydalı olmak amacıyla isteğimiz oldu. Onların da desteğiyle Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gönüllü olarak kurslara başladık. Bu kurslarda sebze yetiştiriciliği, ağaç budama, çilek yetiştiriciliği, hayvan besleme, tarıma dayalı bildiğimiz ne varsa anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Vatanımızın neresinde olursa olsun, Edirne de olabilir, Hakkari de olabilir, Mersin de olabilir, Trabzon da olabilir hiç fark etmez. Bildiklerimizi, öğrendiklerimizi bilmek isteyen herkese yönelik bu çabamız devam edecek." diyen Ece, kentin iklimine uygun üretim yapılması için vatandaşlara yardımcı olduğunu aktardı.

Ece, "Seneye burada fide ekimine başlamak istiyoruz. Domatesimizi, biberimizi, salatalığımızı veya patlıcanımızı kendimiz üretmek istiyoruz. Bölgedeki seralarda üretimin, bölge insanının gelirinin artması için bu kursları veriyoruz. İnsanlarımız bu konuda çok meraklı, çok hevesliler. İstek o kadar fazla oldu ki herkes gelmeye başladı." dedi.

Bu süreçte kapalı ortamdan ziyade açık ortamlarda, tarlalarda, bahçelerde, seralarda da bilgilendirme yaptıklarını, bu şekilde eğitimlerin daha verimli geçtiğini kaydeden Ece, bölge insanından da çok farklı şeyler öğrendiklerini dile getirdi.

Umut Ece, "Her bölgenin iklimi, insan yapısı farklı olduğu için onların bize öğrettiği, bizim de onlara öğrettiğimiz birçok şey var." ifadesini kullandı.

Çiftçilerden Ahmet Turan ise eğitimin güzel ve verimli geçtiğini belirterek, edindiği bilgilerle tarımda adeta profesyonellik kazandığını kaydetti.

Artık daha modern tarım yapmaya başladıklarını anlatan Turan, "Su olsa ve bu tür eğitimler devam ederse daha yararlı olur. Kendime ait seram var. Bu işi amatörce yapıyoruz. Böyle eğitimlerle teknik olarak bilgi sahibi oluyoruz ve çok yararlı oluyor. Burada bu işi yapacak birçok insan var ve susam, pirinç, nar, incir gibi ürünler yetişiyor. Tarımsal üretimin kentin geneline yayılmasını umut ediyoruz." diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğrencisi Servet Erdal da bu tür çalışmaların bölgeye katkısının çok olacağını ve çiftçilerin donamın kazanacağını söyledi. Böylece daha çok üretim yapılacağına inandığını vurgulayan Erdal, Ece'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Erzincanlı ziraat mühendisi Hakkari'nin sınır ilçesindeki gönüllü çalışmalarıyla takdir topluyor
Erzincanlı ziraat mühendisi Hakkari'nin sınır ilçesindeki gönüllü çalışmalarıyla takdir topluyor
Erzincanlı ziraat mühendisi Hakkari'nin sınır ilçesindeki gönüllü çalışmalarıyla takdir topluyor
Erzincanlı ziraat mühendisi Hakkari'nin sınır ilçesindeki gönüllü çalışmalarıyla takdir topluyor

Umut Ece, Çukurca, Hakkari, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincanlı ziraat mühendisi Hakkari'nin sınır ilçesindeki gönüllü çalışmalarıyla takdir topluyor - Son Dakika


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