Erzincanlılar, Ekşisu Mesire Alanı'ndaki çeşmelerden akan doğal maden suyu ile iftar açıyor.

Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki Erzincan Belediyesine ait mesire alanındaki ekşisu olarak adlandırılan doğal maden suyu, iftar sofralarının vazgeçilmezi.

Araçlarıyla iftardan önce gelen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak yanlarındaki bidon ve şişeleri maden suyuyla doldurup evlerine götürüyor.

Ramazanda hazmı kolaylaştırması, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gidermesi nedeniyle tercih edilen doğal maden suyu, özellikle iftarda tüketiliyor.

Yöre sakinlerinden Muammer Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orucu ekşisu ile açmanın, hazmı kolaylaştırdığını ve şifalı olduğunu söyledi.

Ekşisuyun doğal kaynaktan geldiğini belirten Uzun, "Suyun doğal kaynaktan gelmesi ve sağlıklı olması nedeniyle sofralarımızda kullanıyoruz. Buraya gelerek doldurduğumuz suya herhangi bir ücret ödemiyoruz." dedi.

Ömer Akdemir de ramazan ayında aralıklarla mesire alanında bulunan çeşmelerden maden suyu aldıklarını ve iftarda tükettiklerini anlattı.