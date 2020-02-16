Erzincanlılar İzmir'de buluştu - Son Dakika
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Erzincanlılar İzmir'de buluştu

6 saat önce

İzmir'de yaşayan Erzincanlılar, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü nedeniyle Balçova'da bir araya geldi.

Erzincanlılar İzmir'de buluştu, System.String[]

İzmir'de yaşayan Erzincanlılar, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü nedeniyle Balçova'da bir araya geldi. Geceye siyaset ve iş dünyasından birçok konuk katıldı.


Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü İzmir'de düzenlenen bir geceyle kutlandı. Ege Erzincan Dernekleri Federasyonu'nun (EGEERDEF) düzenlediği geceye AK Parti İzmir milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cem Kavur, İzmir Vali Yardımcısı Osman Nuri Canatan, Erzincan Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Yaşettin Demirbaş ve Erzincanlı işadamları katıldı. Geceye yaklaşık 600 kişi katıldı.


Erzincanlıların bir araya geldiği gecede açıklama yapan EGEERDEF Başkanı Hilmi Yavuz, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Bütün işler önemli atılımlar, ancak birlikte çalışma ile elde edilebilir' diyerek söylemiş ve bütün Türk milleti, bütün unsurlarına birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı, mücadele etmeyi vasiyet etmiştir. Bizler de bu düşüncelerle her fikre ve düşünceye saygı duyarak, Erzincan sevgisini referans alarak, Ege Bölgesi'nde yaşayan hemşehrilerimizi birlikle buluşturup, kaynaştırarak, bütünleştirip güçlendireceğiz. Ege Erzincan Dernekleri Fedarasyonumuzu 2019 yılının ilk aylarında kurmuş bulunuyoruz. Erzincanımızı bütünleştirmek, hemşehrilerimize değer katmak gayemiz doğrultusunda, şahsım ve temsil ettiğim federasyonumuz adına hiçbir ayrı gözetmeden bütün Erzincanlıların hizmetkarı olarak hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.


Gece, Erzincanlı sanatçıların verdiği konserle sürerken, Erzincanlılar şarkılar ve türkülerle eğlenceli bir gece geçirdiler. - İZMİR

Balçova, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
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