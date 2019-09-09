Son Dakika Haberleri: Erzincanlılar kafes balıkçılığında iddialı
Son Dakika Güncel Haber

Erzincanlılar kafes balıkçılığında iddialı

1 saat önce

Erzincan'da bir işletmeci Tercan Baraj Gölünde kurduğu su ürünleri tesisinde yıllık 349 ton balık üretim ile ekonomiye katkı sağlıyor.

Erzincanlılar kafes balıkçılığında iddialı, System.String[]

Erzincan'da bir işletmeci Tercan Baraj Gölünde kurduğu su ürünleri tesisinde yıllık 349 ton balık üretim ile ekonomiye katkı sağlıyor.

Karasu nehri gibi önemli su kaynaklarına sahip kentte son yıllarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca sunulan teşvikler sayesinde kafes balıkçılığı önemli bir geçim kaynağı haline geldi.


Tercan Baraj gölü üzerinde kurulan su ürünleri tesisinde incelemelerde bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, tesiste incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


Şahin, özellikle son yıllarda bölgede su kaynakları potansiyelinin verimli şekilde kullanılması ve su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin artırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.


Kent genelinde 9 adet kara tesisi, 10 adet ağ kafes tesisi olmak üzere toplamda 19 adet üretim tesisi bulunduğunu belirten Şahin, Tercan Baraj Gölü'nde bulunan üretici Şükrü Adam'a ait tesis de yıllık 349 ton kapasite ile üretim gerçekleştiğini ifade etti.


Şahin, katıldığı kontrollerde üreticilerle sektör sorunları ve desteklemeleri ile ilgili fikir alış verişinde bulunulduğu belirterek, "İlimizde su ürünleri ile ilgili işletmelerin yaygınlaştırılması için çalışmaları devam ediyor. İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan su ürünleri mühendisleri her soruya cevap vermek için hazırlar. Gerek yeni yapılacak olan işletmeler konusunda olsun gerekse de tesislerin işleyişleri ile ilgili karşılaşılan problemlere kadar her konuda üreticiye yardım etmeye hazırlar." dedi.

Erzincan, Tercan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dalış yapan Gökçe Bahadır'ın bacaklarının su altındaki görüntüsü tartışma yarattı
Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları davetine Kılıçdaroğlu'ndan "başkanlarımız katılacak" yanıtı Bülent Arınç, Babacan ve Davutoğlu'na "hain" denilmesini eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükşehir Belediye Başkanlarına davet

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 20:17:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincanlılar kafes balıkçılığında iddialı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]