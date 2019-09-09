Erzincanlılar kafes balıkçılığında iddialı

Erzincan'da bir işletmeci Tercan Baraj Gölünde kurduğu su ürünleri tesisinde yıllık 349 ton balık üretim ile ekonomiye katkı sağlıyor.

Karasu nehri gibi önemli su kaynaklarına sahip kentte son yıllarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca sunulan teşvikler sayesinde kafes balıkçılığı önemli bir geçim kaynağı haline geldi.



Tercan Baraj gölü üzerinde kurulan su ürünleri tesisinde incelemelerde bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, tesiste incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.



Şahin, özellikle son yıllarda bölgede su kaynakları potansiyelinin verimli şekilde kullanılması ve su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin artırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.



Kent genelinde 9 adet kara tesisi, 10 adet ağ kafes tesisi olmak üzere toplamda 19 adet üretim tesisi bulunduğunu belirten Şahin, Tercan Baraj Gölü'nde bulunan üretici Şükrü Adam'a ait tesis de yıllık 349 ton kapasite ile üretim gerçekleştiğini ifade etti.



Şahin, katıldığı kontrollerde üreticilerle sektör sorunları ve desteklemeleri ile ilgili fikir alış verişinde bulunulduğu belirterek, "İlimizde su ürünleri ile ilgili işletmelerin yaygınlaştırılması için çalışmaları devam ediyor. İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan su ürünleri mühendisleri her soruya cevap vermek için hazırlar. Gerek yeni yapılacak olan işletmeler konusunda olsun gerekse de tesislerin işleyişleri ile ilgili karşılaşılan problemlere kadar her konuda üreticiye yardım etmeye hazırlar." dedi.