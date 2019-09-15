Son Dakika Haberleri: Erzincanspor 1 puana razı oldu
Son Dakika Spor Haber

Erzincanspor 1 puana razı oldu

1 saat önce

3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Erzincanspor deplasmanda Silivrispor ile 1-1 berabere kaldı.

Erzincanspor 1 puana razı oldu, System.String[]

3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Erzincanspor deplasmanda Silivrispor ile 1-1 berabere kaldı.


Ligin 3'ncü hafta maçında Erzincanspor, Silivri Stadyumunda Silivrispor ile karşı karşıya geldi.


26. dakikada yediği golle 1-0 yenik duruma düşen Erzincanspor ikinci yarı 61. dakikada yeni transferlerden Kerem Aktürkoğlu ile beraberliği yakaladı. Maçın 90 dakikası 1-1 sona erdi.


Deplasmandan 1 puanla ayrılan Erzincanspor 3 hafta sonunda topladığı 2 puan ile lider Serik Belediyespor'un 7 puan gerisinde 16. sırada yer aldı.


Erzincanspor önümüzdeki hafta Cumartesi günü Bucaspor'u konuk edecek. - ERZİNCAN

Silivri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


KYK borcu olanlara Bakan'dan müjde: Borcunuzu erteleyebilirsiniz
Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır Karaman'da iki genç, mısır tarlasında baygın halde bulundu Araştırma şirketi sahipleri, Davutoğlu ve Babacan'ın oy oranları hakkında değerlendirme yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 20:55:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincanspor 1 puana razı oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]