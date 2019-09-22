Son Dakika Haberleri: Erzincanspor 3 golle 3 puanın sahibi oldu
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Erzincanspor 3 golle 3 puanın sahibi oldu

1 saat önce

TFF 3 lig 1 grupta mücadele eden Erzincanspor kendi sahasında Bucaspor'u 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Erzincanspor 3 golle 3 puanın sahibi oldu, System.String[]

TFF 3 lig 1 grupta mücadele eden Erzincanspor kendi sahasında Bucaspor'u 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.


Erzincanspor ligin 4. hafta maçında sahasında ağırladığı gurubun güçlü ekiplerinden Bucaspor'u her iki yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek ligde ki ilk galibiyetini aldı.


Erzincanspor'un gollerini 35. dakika ve 48. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu, 77. dakikada Tugay Kırçalı kaydetti.


Erzincanspor aldığı bu galibiyet ile puanını 5 yaparak 6. sıraya yükseldi. Erzincanspor hafta içi Salı günü Ziraat Türkiye Kupasında Şanlıurfaspor ile mücadele edecek. Ligin 5. haftasında ise Çankaya FK ile oynayacak. - ERZİNCAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:29 Kaynak: İHA
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