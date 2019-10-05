Son Dakika Haberleri: Erzincanspor 3 golle 3 puanın sahibi oldu
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Erzincanspor 3 golle 3 puanın sahibi oldu

19 dakika önce

TFF 3. Lig 1. grupta mücadele eden Erzincanspor kendi sahasında Erzinspor'u 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Erzincanspor 3 golle 3 puanın sahibi oldu, System.String[]

TFF 3. Lig 1. grupta mücadele eden Erzincanspor kendi sahasında Erzinspor'u 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.


Erzincanspor ligin 6. hafta maçında sahasında ağırladığı gurubun güçlü ekiplerinden Erzinspor'u her iki yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Erzincanspor'un gollerini 13. dakikada penaltıdan Erdi Kasapoğlu, 48. dakika ve 59. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Erzincanspor aldığı bu galibiyet ile puanını 11 yaparak 4. sıraya yükseldi.


Erzincanspor ligin 7. haftasında Çarşamba günü Şile Yıldızspor ile deplasmanda mücadele edecek. - ERZİNCAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
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