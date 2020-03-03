Erzincanspor'da Mustafa Kemal Kılıç, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Erzincanspor'da Mustafa Kemal Kılıç, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor

Erzincanspor'da Mustafa Kemal Kılıç, PFDK'ya sevk edildi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 01.03.2020 tarihinde TFF 3. Lig 1. Grupta oynanan 68 Aksaray Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor maçının ardından kırmızı siyahlı takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Erzincanspor'da Mustafa Kemal Kılıç, PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 01.03.2020 tarihinde TFF 3. Lig 1. Grupta oynanan 68 Aksaray Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor maçının ardından kırmızı siyahlı takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.


Aksaray'da oynanan TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında 68 Aksaray Belediyespor ile Anagold 24 Erzincanspor karşı karşıya gelirken karşılaşma 68 Aksaray Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Oynanan karşılaşmanın devre arasında stat koridorunda Erzincanspor teknik sorumlusu Mustafa Kemal Kılıç, 'hakaret' nedeni ile PFDK'ya sevk edildi.


TFF'den yapılan açıklamada şu şekilde:


"68 Aksaray Belediyespor Kulübü idarecisi İsa Güzel'in 01.03.2020 tarihinde oynanan 68 Aksaray Belediyespor- Anagold 24 Erzincanspor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca 03.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


Anagold 24 Erzincanspor Kulübü'nün 01.03.2020 tarihinde oynanan 68 Aksaray Belediyespor- Anagold 24 Erzincanspor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Anagold 24 Erzincanspor Kulübü teknik sorumlusu Mustafa Kemal Kılıç'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - ERZİNCAN

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Aksaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:24 Kaynak: İHA
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