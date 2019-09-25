Son Dakika Haberleri: Erzincanspor'da tur sevinci
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Erzincanspor'da tur sevinci

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupasında Şanlıurfaspor'u uzatma dakikalarında attığı golle eleyen Erzincanspor'da bir üst tura çıkmanın mutluluğu yaşandı.

Erzincanspor'da tur sevinci, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupasında Şanlıurfaspor'u uzatma dakikalarında attığı golle eleyen Erzincanspor'da bir üst tura çıkmanın mutluluğu yaşandı.


TFF 3. Lig 1. Gurup takımlarından Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde deplasman da Şanlıurfaspor'u 120. dakikada attığı golle 1-0 yenerek 4'ncü tura yükseldi.


90 dakikası 0-0 tamamlanan maçın uzatma dakikalarında Erzincanspor'a galibiyeti getiren golü Hüseyin kaydetti.


Maçın ardından Şanlıurfa'dan mutlu ayrılan Erzincanspor galibiyetin verdiği motivasyonla hafta sonu oynanacak lig maçına kilitlendi. - ERZİNCAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Şanlıurfaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:51 Kaynak: İHA
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