Son Dakika Haberleri: Erzincanspor hazırlık maçında Ofsporla yenişemedi
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Erzincanspor hazırlık maçında Ofsporla yenişemedi

38 dakika önce

Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde kamp çalışmalarını sürdüren Erzincanspor, oynadığı ikinci hazırlık maçında Ofspor ile golsüz berabere kaldı.

Erzincanspor hazırlık maçında Ofsporla yenişemedi, System.String[]
Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde kamp çalışmalarını sürdüren Erzincanspor, oynadığı ikinci hazırlık maçında Ofspor ile golsüz berabere kaldı.

TFF 3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Erzincanspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken ikinci hazırlık maçını 3. Lig takımlarından Ofspor ile yaptı.

İlk hazırlık maçında 2. Lig takımlarından Van FK. sporu 3-1 mağlup eden Erzincanspor ikinci hazırlık maçında Ofspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maç sonrası açıklama yapan Teknik Direktör Mustafa Sarıgül, iyi futbolu gol ile taçlandıramadıklarını belirterek, "Takım olarak iyi çalışıyoruz. Eksikliklerimizi görme adına hazırlık maçları bizler için iyi oluyor. İlk maçtan 3-1 galip ayrılmıştık bu maç ta bizim için önemli idi. Bizim gibi 3. Ligde şampiyonluk mücadelesi verecek takımlardan Ofspor ile karşılaştık, iyi oynadık gol bulamadık. İnşallah lig başlayıncaya kadar eksikliklerimizi tamamlayacağız." dedi.

Son bir hazırlık maçı daha yapacaklarını ve hafta sonu Erzincan'a döneceklerini belirten Teknik Direktör Mustafa Sarıgül, "Dönünce ligin başlamasına sadece bir hafta kalacak. Onu da en iyi şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu. - ERZİNCAN
Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurum, Ofspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:01 Kaynak: İHA
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