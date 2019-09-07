Son Dakika Haberleri: Erzincanspor kendi evinde Karbel Karaköprü Belediyespor ile golsüz berabere kaldı
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Erzincanspor kendi evinde Karbel Karaköprü Belediyespor ile golsüz berabere kaldı

30 dakika önce

3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Erzincanspor kendi evinde Karbel Karaköprü Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.

Erzincanspor kendi evinde Karbel Karaköprü Belediyespor ile golsüz berabere kaldı, System.String[]

3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Erzincanspor kendi evinde Karbel Karaköprü Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.


Ligin ilk haftasında deplasman da Serik Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Erzincanspor bugün kendi evinde oynadığı ikinci maçta da Karbel Karaköprü Belediyespor ile 0- 0 berabere kaldı.


Ligdeki ilk puanını alan Erzincanspor, önümüzdeki Perşembe günü Ziraat Türkiye kupasında Muş Menderesspor'u konuk edecek ve ardından ligin 3. hafta mücadelesi için Pazar günü Silivrispor ile karşılaşacak. - ERZİNCAN

Karaköprü, serik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:01 Kaynak: İHA
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