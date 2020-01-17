Erzincanspor Teknik Direktör Kemal Kılıç ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Erzincanspor Teknik Direktör Kemal Kılıç ile anlaştı - Son Dakika Spor

Erzincanspor Teknik Direktör Kemal Kılıç ile anlaştı

6 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzincanspor Teknik Direktör Mustafa Sarıgül istifasının ardından Kemal Kılıç ile anlaştı.

Erzincanspor Teknik Direktör Kemal Kılıç ile anlaştı, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzincanspor Teknik Direktör Mustafa Sarıgül istifasının ardından Kemal Kılıç ile anlaştı.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Erzincanspor'un Teknik Direktör Kemal Kılıç ile anlaşmaya vardığı belirtilerek daha sonra detaylar hakkında bilgi paylaşılacağı kaydedildi.


Kemal Kılıç'ın çalıştırdığı takımlar:


1995 Adanaspor (Yrd. antrenör)


1995-1997 Gaziosmanpaşaspor


1997-1998 Konyaspor


1998-1999 Kayseri Erciyesspor


1999-2000 Konyaspor


2000-2001 Kayseri Erciyesspor


2001 Gaziosmanpaşaspor


2001-2002 Bakırköyspor


2002-2003 Karşıyaka


2003-2004 Sivasspor


2004-2005 Elazığspor


2005-2006 Eskişehirspor


2006 Boluspor


2006-2007 Yozgatspor


2007-2008 Adanaspor


2008-2009 Bucaspor


2009-2010 Adanaspor


2010-2011 Karşıyaka


2011-2012 Şanlıurfaspor


2012-2013 Göztepe


2013-2014 Bucaspor


2014 Kocaeli Birlik


2015 Bandırmaspor


2015-2016 MKE Ankaragücü


2016-Şanlıurfaspor


2017-BB Erzurumspor


2017- Adanaspor


2018- Kastamonu 1966


2018-Şanlıurfaspor


2019- Giresunspor - ERZİNCAN

Kemal Kılıç, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
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