Erzincanspor Teknik Direktör Kemal Kılıç ile anlaştı

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzincanspor Teknik Direktör Mustafa Sarıgül istifasının ardından Kemal Kılıç ile anlaştı.



Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Erzincanspor'un Teknik Direktör Kemal Kılıç ile anlaşmaya vardığı belirtilerek daha sonra detaylar hakkında bilgi paylaşılacağı kaydedildi.



Kemal Kılıç'ın çalıştırdığı takımlar:



1995 Adanaspor (Yrd. antrenör)



1995-1997 Gaziosmanpaşaspor



1997-1998 Konyaspor



1998-1999 Kayseri Erciyesspor



1999-2000 Konyaspor



2000-2001 Kayseri Erciyesspor



2001 Gaziosmanpaşaspor



2001-2002 Bakırköyspor



2002-2003 Karşıyaka



2003-2004 Sivasspor



2004-2005 Elazığspor



2005-2006 Eskişehirspor



2006 Boluspor



2006-2007 Yozgatspor



2007-2008 Adanaspor



2008-2009 Bucaspor



2009-2010 Adanaspor



2010-2011 Karşıyaka



2011-2012 Şanlıurfaspor



2012-2013 Göztepe



2013-2014 Bucaspor



2014 Kocaeli Birlik



2015 Bandırmaspor



2015-2016 MKE Ankaragücü



2016-Şanlıurfaspor



2017-BB Erzurumspor



2017- Adanaspor



2018- Kastamonu 1966



2018-Şanlıurfaspor



2019- Giresunspor - ERZİNCAN