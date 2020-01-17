Erzincanspor Teknik Direktör Kemal Kılıç ile anlaştı

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzincanspor Teknik Direktör Mustafa Sarıgül istifasının ardından Kemal Kılıç ile anlaştı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Erzincanspor'un Teknik Direktör Kemal Kılıç ile anlaşmaya vardığı belirtilerek daha sonra detaylar hakkında bilgi paylaşılacağı kaydedildi.
Kemal Kılıç'ın çalıştırdığı takımlar:
1995 Adanaspor (Yrd. antrenör)
1995-1997 Gaziosmanpaşaspor
1997-1998 Konyaspor
1998-1999 Kayseri Erciyesspor
1999-2000 Konyaspor
2000-2001 Kayseri Erciyesspor
2001 Gaziosmanpaşaspor
2001-2002 Bakırköyspor
2002-2003 Karşıyaka
2003-2004 Sivasspor
2004-2005 Elazığspor
2005-2006 Eskişehirspor
2006 Boluspor
2006-2007 Yozgatspor
2007-2008 Adanaspor
2008-2009 Bucaspor
2009-2010 Adanaspor
2010-2011 Karşıyaka
2011-2012 Şanlıurfaspor
2012-2013 Göztepe
2013-2014 Bucaspor
2014 Kocaeli Birlik
2015 Bandırmaspor
2015-2016 MKE Ankaragücü
2016-Şanlıurfaspor
2017-BB Erzurumspor
2017- Adanaspor
2018- Kastamonu 1966
2018-Şanlıurfaspor
2019- Giresunspor - ERZİNCAN