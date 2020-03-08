Erzincanspor yöneticileri gazeteciyi döverek hastanelik etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzincanspor yöneticileri gazeteciyi döverek hastanelik etti - Son Dakika

Erzincanspor yöneticileri gazeteciyi döverek hastanelik etti

6 saat önce

Erzincanspor yöneticileri gazeteciyi döverek hastanelik etti Erzincan'da görev yapan Kazankaya Gazetesi Muhabiri ve Türkiye Spor Yazarları Derneği temsilcisi İbrahim Gürler, yazdığı haberden dolayı Anagold 24 Erzincanspor kulüp yöneticisi 3 kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Erzincanspor yöneticileri gazeteciyi döverek hastanelik etti

ERZİNCAN - Erzincan'da görev yapan Kazankaya Gazetesi Muhabiri ve Türkiye Spor Yazarları Derneği temsilcisi İbrahim Gürler, yazdığı haberden dolayı Anagold 24 Erzincanspor kulüp yöneticisi 3 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Hastanelik olan gazeteci darp raporu alarak karakola şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Erzincanspor - Manisaspor karşılaşması öncesinde stadyum bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, maçı takip etmek için stadyuma giden İbrahim Gürler, gazeteci arkadaşlarıyla birlikte bahçede bulunduğu sırada Erzincanspor yönetiminden yanına gelen U.H., G.K. ve O.T'nin yumruklu saldırısına uğradı. Yüz kısmı ve gözünde morluk oluşan gazeteci Gürler, hastaneye kaldırıldı. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Gürler, darp raporu alarak taburcu olduktan sonra karakola giderek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Gazeteci İbrahim Gürler, yaşanan üzücü olayı İHA kamerasına şöyle anlattı:

"Daha önceden oynanan Aksaray maçının devre arasında yaşanan olaylarla ilgili haber yazdım. Bugün oynanacak olan maç öncesi kulüp yöneticisi olan 3 kişini saldırısına uğradım. Azmettiren de kulüp başkanı. Darp edildim. Darp raporu alıp polise şikayette bulundum" dedi.

Öte yandan yaşanan olay sonrasında AK Parti Erzincan Milletvekilleriyle birlikte gazetecilerle bir araya gelen Vali Ali Arslantaş, olaya adı karışan yöneticilerin kulüp tarafından disiplin kuruluna sevk edildiklerini ifade ederek, hiçbir fiziki şiddetin kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Vali Arslantaş, olayın yargıya intikal ettiğini belirtti.

"DAGC'den kınama"

Yaşanan gazeteciye saldırı olayının ardından Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından kınama yayımlandı.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy imzasıyla yayımlanan kınama metninde, "Kazankaya Gazetesi muhabiri ve Türkiye Spor Yazarları Derneği temsilcisi, cemiyetimiz üyesi İbrahim Gürler, bugün oynanan Erzincanspor- Manisaspor 3.Lig maçı öncesinde Erzincansporlu yöneticiler tarafından tekme tokat darp edilmiştir. Şurası unutulmamalıdır ki; basın mensuplarının yaptıklarının yaptıkları haberleri beğenmeyebilirsiniz, ancak bunun yolu şiddet ve saldırı değildir. Hastaneye kaldırılarak darp raporu alan arkadaşımıza geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerimizi iletirken, saldırıyı yapan yöneticileri kınıyoruz."

Erzincanspor yöneticileri gazeteciyi döverek hastanelik etti

Türkiye Spor Yazarları Derneği, İbrahim Gürler, Kazankaya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:28 Kaynak: İHA
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