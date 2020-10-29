Erzinli bisikletlilerden kalp kareografili 29 Ekim kutlaması - Son Dakika

Erzinli bisikletlilerden kalp kareografili 29 Ekim kutlaması
29.10.2020 17:17
HATAY'ın Erzin ilçesinde stadyumda toplanarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kalp şeklinde kareografi oluşturup dev Türk bayrağı dalgalandıran bisikletli grup, renkli görüntüler oluşturdu.
HATAY'ın Erzin ilçesinde stadyumda toplanarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kalp şeklinde kareografi oluşturup dev Türk bayrağı dalgalandıran bisikletli grup, renkli görüntüler oluşturdu.
İlçedeki 'İki gün iki teker' isimli bisiklet grubu, Hatay'daki yangın ve engellenen bir terör olayı nedeniyle iptal ettikleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı turu yerine, ilçe stadyumunda etkinlik düzenledi. Bisikletlerini yere yatırarak kalp kareografisi oluşturan bisikletliler, dev Türk bayrağı dalgalandırdı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, havadan dronla görüntülendi. Grup Lideri Fatma Nur Akyol, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken, yangından etkilenenlere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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