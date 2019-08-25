Erzinspor Teknik Direktörü Cüneyt Karakuş istifa etti
37 dakika önce
TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzinspor'da, Teknik Direktör Cüneyt Karakuş, görevinden istifa etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:58 Kaynak: İHA
TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzinspor'da, Teknik Direktör Cüneyt Karakuş, görevinden istifa etti.
Yaklaşık 1 ay önce Erzinspor ile sözleşme imzalayan Teknik Direktör Cüneyt Karakuş, istifa kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaptığımız görüşmelerde bir takım vaatlerde bulunan yönetim, bunları yerine getirmeyince karşılıklı anlaşarak ayrılma kararı aldık. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyor, Erzinspor'a başarılar diliyorum" dedi. - HATAY
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