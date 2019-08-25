Son Dakika Haberleri: Erzinspor Teknik Direktörü Cüneyt Karakuş istifa etti
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Erzinspor Teknik Direktörü Cüneyt Karakuş istifa etti

37 dakika önce

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzinspor'da, Teknik Direktör Cüneyt Karakuş, görevinden istifa etti.

Erzinspor Teknik Direktörü Cüneyt Karakuş istifa etti, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzinspor'da, Teknik Direktör Cüneyt Karakuş, görevinden istifa etti.


Yaklaşık 1 ay önce Erzinspor ile sözleşme imzalayan Teknik Direktör Cüneyt Karakuş, istifa kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaptığımız görüşmelerde bir takım vaatlerde bulunan yönetim, bunları yerine getirmeyince karşılıklı anlaşarak ayrılma kararı aldık. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyor, Erzinspor'a başarılar diliyorum" dedi. - HATAY

Cüneyt Karakuş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:58 Kaynak: İHA
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