Son Dakika Haberleri: Erzurum 10 yaşındaki naz ödev için deprem tatbikat yaptı, afad'la enkaza girdi
Son Dakika Güncel Haber

Erzurum 10 yaşındaki naz ödev için deprem tatbikat yaptı, afad'la enkaza girdi

12 dakika önce

10 yaşındaki Naz ödev için deprem tatbikat yaptı, AFAD'la enkaza girdiErzurum'da 10 yaşındaki Naz Alaftargil, sosyal bilgiler dersinin ödevi için AFAD ekibiyle birlikte enkazdan yaralı kurtardı.

Erzurum 10 yaşındaki naz ödev için deprem tatbikat yaptı, afad'la enkaza girdi, System.String[]

10 yaşındaki Naz ödev için deprem tatbikat yaptı, AFAD'la enkaza girdi

Erzurum'da 10 yaşındaki Naz Alaftargil, sosyal bilgiler dersinin ödevi için AFAD ekibiyle birlikte enkazdan yaralı kurtardı. Naz, tatbikat sonunda 'Afetlere hazır ol, nerede hayat orada AFAD' sloganını söyledi.

Erzurum'da özel bir okulda 5'inci sınıfta okuyan Naz Alaftargil, sosyal bilgiler dersinde gördükleri 'sosyal sorumluluk projesi' kapsamında ödevini 2019'u 'afetlere hazırlık yılı' olarak ilan eden Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde yaptı. AFAD bahçesindeki enkaz alanında deprem tatbikatına katılan Naz, senaryo gereği deprem sonrası yaşananları canlandırdı, deprem tatbikatına katıldı. Senaryo gereği meydana gelen deprem sonrası AFAD ekipleriyle enkaz alanına gelen Naz, bölgeyi gezdikten sonra yaralı olup olmadığını araştırdı. Alanda bir yaralı olduğunu belirleyen Naz, AFAD ekiplerini bölgeye çağırdı. Yıkılan binadan çıkarılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra tatbikat sona erdi. Sosyal sorumluluk projesinde başarılı bir tatbikata imza atan Naz, enkaz önünde 'Afetlere hazır ol' çağrısında bulundu. Tatbikatta yardımcı olan AFAD ekibine teşekür eden Naz, 'Nerede hayat orada AFAD' diyerek kurumun 2019 yılı sloganını seslendirdi.

Eğitim gördüğü okulda sosyal bilgiler dersinde yaz ödevi olarak deprem tatbikatını belirlediğini belirten Naz Alaftargil, afetlere sürekli hazır olabilmek için tatbikatların önemli olduğunu söyledi.

AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nesrin Cavadzade'den olay açıklama: Erkek dediğin maymundan hallice olur
Oyuncu Engin Akyürek'in yeni dizisi belli oldu Erdoğan'dan Beşir Atalay'a: Bu saatten sonra ne demeye geliyorsun AB ile Türkiye arasındaki mülteci mutabakatı neleri içeriyor?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 10:20:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum 10 yaşındaki naz ödev için deprem tatbikat yaptı, afad'la enkaza girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]