Erzurum 112 Acil ekipleri, zor şartlarda hastalara ulaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum 112 Acil ekipleri, zor şartlarda hastalara ulaşıyor - Son Dakika

Erzurum 112 Acil ekipleri, zor şartlarda hastalara ulaşıyor

6 saat önce

ERZURUM İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Komuta Merkezi ekipleri, 31 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda 2'si snowtrack, 5'i kar paletli, 1'i obez ambulans, 1'i dört sedyeli ambulans, 69 karasal ambulans ve 1 ambulans helikopterle hastalara ulaşıp, onlara şifa oluyor.

Erzurum 112 Acil ekipleri, zor şartlarda hastalara ulaşıyor, System.String[]

ERZURUM İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Komuta Merkezi ekipleri, 31 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda 2'si snowtrack, 5'i kar paletli, 1'i obez ambulans, 1'i dört sedyeli ambulans, 69 karasal ambulans ve 1 ambulans helikopterle hastalara ulaşıp, onlara şifa oluyor. Erzurum İl Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Oğuzhan Aygün, 2019 yılının kasım ve aralık aylarında 96 hastaya paletli ve snowtrack ambulanslarla hizmet verdiklerini belirtti.

Yoğun karın olduğu ve zaman zaman köy yollarının kapandığı Erzurum'da, 112 Acil Komuta Merkezi'ne bağlı istasyonlarda faaliyet gösteren sağlık ekipleri, en zor kış şartlarında bile hastalara ulaşıyor. 112 Acil ekipleri, kış gelmeden bakım ve onarımlarını yaptıkları snowtrack ve paletli ambulanslarla karla kaplı dağları aşıp hastaların yardımına koşuyor. Erzurum İl Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Oğuzhan Aygün, 2019 yılının kasım ve aralık aylarında 96 hastaya paletli ve snowtrack ambulanslarla hizmet verdiklerini belirterek, her türlü zorlu şartlarda bile hastalara ulaştıklarını söyledi.

'HAVADAN VEYA KADAR MUTLAKA ULAŞIP HASTANEYE GÖTÜRÜYORUZ'

31 istasyonda 400'ü aşkın personelle 24 saat görevlerinin başında olduklarını belirten Aygün, şunları söyledi:

"Helikopter ve uçak ambulanslar, snowtrack ve paletli ambulanslarla yaz kış demeden her türlü olumsuz hava koşullarında bile hastalara mutlaka ulaşıyoruz. 2019 yılını son 2 ayında 96 hastanın yardımına koştuk. Ambulans helikopterle de 30 hasta taşındı. Yardım isteyip de gidemediğimiz bir tek hasta yok. Havadan veya kadar mutlaka ulaşıp hastaneye götürüyoruz. Tüm hastalarımıza en kısa sürede ulaşmaya çalışıyoruz. Kış aylarında karla mücadele bizleri biraz zorluyor ama genelde 30 dakika içerisinde tüm hastalarımıza ulaşmış bulunuyoruz. Zaman zaman başkalarının sağlığı için kendi hayatımızı bile tehlikeye attığımız oluyor."


İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

17 yaşında ayağa kalkan Nisa: Süper gücüm varmış gibi hissediyorum
Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı

Son Dakika Haberleri
14:32 Suriyeli kadın cinayetinde sanıklara ceza yağdı - Son Dakika
14:31 Arnavutluk'taki depremzedeler için Edirne'de kermes düzenlendi - Son Dakika
14:30 Jesse'nin transferinde soru işaretleri devam ediyor - Son Dakika
14:27 Karla mücadele ekipleri gece-gündüz alarmda - Son Dakika
14:27 KKTC'nin ilk özel TV kanalı sular altında - Son Dakika
13:07 Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar - Son Dakika
11:22 İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 14:35:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum 112 Acil ekipleri, zor şartlarda hastalara ulaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]