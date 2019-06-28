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ERZURUM 15 METRELİK MİNAREYİ MATKAPLA YIKIYOR

2 saat önce

ERZURUM'un Oltu ilçesinde 1983 depreminde hasar gören ve çatlakları büyüyen Mısr-i Zunun Camii'nin minaresinin yıkımına karar verildi.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde 1983 depreminde hasar gören ve çatlakları büyüyen Mısr-i Zunun Camii'nin minaresinin yıkımına karar verildi. Yıkım ustası Razi Pala, matkap ve spiral taşı ile 15 metre yüksekliğindeki minareyi yıkmaya başladı.
Oltu İlçesi Halitpaşa Mahallesi'nde 1969 yılında yaptırılan Mısr-i Zunun Camii'nin minaresi 1983 yılında meydana gelen depremde zarar gördü. Tuğladan inşa edilen minarede deprem sonrası oluşan çatlaklar her geçen yıl biraz daha büyüdü. Minaredeki tehlikenin büyümesi üzerine vatandaşlar yıkımına karar verdi. Oltu Belediyesi'ne de bilgi veren vatandaşlar, tuttukları ustayla yıkımı başlattı. 15 metre yüksekliğindeki minare yıkımını alan Razi Pala, hilti ve spiral taşı ile tuğla minarenin sökümüne başladı. Daracık minarede çalışmanın çok zor olduğunu belirten Razi Pala, Her an dikkatli olmak zorundasın. Toz bir taraftan, tehlike birtaraftan. Burada belli bir düzen, iş makinası yok dedi. Halitpaşa Mahalle Muhtarı Orhan Kul, Camimizin minaresi 1983 depreminde zarar gördü. Geçen zaman içerisinde tehlike oluşmaya başlayınca Oltu Belediyesi yöneticilerinin bilgisi dahilinde yıkımı başlattık. Razi Pala ustanın yıkımı tamamlamasından sonra camiye yeni bir minare yaptıracağız diye konuştu.
ERZURUM 15 METRELİK MİNAREYİ MATKAPLA YIKIYOR
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:06 Kaynak: DHA
Halitpaşa, Oltu, Güncel
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