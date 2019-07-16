Erzurum 15 Temmuz'da tek yürek
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Erzurum 15 Temmuz'da tek yürekERZURUM - Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbetini tutuyor.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:32 Kaynak: İHA
15 Temmuz'da tek yürek
ERZURUM - Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbetini tutuyor.
15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Erzurum'da Cumhuriyet Caddesinde devam ediyor. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile geldikleri alanda dev ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın İstanbul
'da, verdiği mitingi canlı bağlantıyla izledi.
Erzurum Valisi Okay Memiş
, AK Parti Milletvekili Selami Altınok
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
meydana inerek vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbeti tuttu.
Vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Erzurum'da tuttuğu demokrasi nöbeti Lalapaşa
Camii'nde kılınacak sabah namazıyla son bulacak.
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