ERZURUM 15 Temmuz'un üşüten sergisi - Son Dakika

ERZURUM 15 Temmuz'un üşüten sergisi

15 Temmuz'un üşüten sergisiERZURUM, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Heykel Bölümü 15 Temmuz darbe girişimini buza işledi.

15 Temmuz'un üşüten sergisi

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ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Heykel Bölümü 15 Temmuz darbe girişimini buza işledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu Atabuz Müzesini gezen protokol ve vatandaşlar sergiyi yanlarında getirdiği kabanları giyerek gezdi. Sis ve ışık gösterisiyle sergilenen buz heykeller büyük beğeni topladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın önderliğinde ve Kalkınma Bakanlığı-KUDAKA'nın desteğiyle Atabuz Müzesi kuruldu. Atabuz Müzesi, Proje Yöneticisi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ve çalışma ekibi ile '15 Temmuz 2020 - Maan-Ice' sergisi açıldı. Fairbanks, Moskova, Bristol, New York, Jeju Adası ve Harbin gibi dünya ki bir çok kentte bulunan buz müzelerinin, Türkiye'deki tek örneği ise Erzurum'da oldu. Atabuz ve serginin açılışta bir konuşma yapan Atatürk Ünivresitesi Rektörü Prof. Dr. Ömerli Çomaklı unları söyledi:

"Buzu sanata, suyu kalıcı bir esere çeviren, sanatın yanı sıra ekonominin, turizmin ve yeni nesil üniversite yaklaşımının bir göstergesi olan Atabuz Müzesinin açılışına ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü tarafından 15 Temmuz günü yaşanan darbe girişiminde verdiğimiz şehitleri hatırlamak, gösterilen direnci, birlikteliği ve iradeyi belleklerde taze tutmak için organize edilen "Maan Ice" isimli heykel sergisine hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğine sahip olan ve Atatürk Üniversitesi kampüsü içinde açılan Atabuz Müzesi ile özellikle 15 Temmuz gibi hepimizin belleklerinde tam olarak donmuş kalmış olan bu vahim tarihin hatırasını hep canlı tutmak ve yaşananlardan ders çıkartarak vatanın bölünmez bütünlüğünün önemini, düşmanın pusuda oluşunu, birlik ve beraberliğin bize verdiği gücü her zaman hatırlayabilmek ve bunu gelecek nesillere o günkü canlılığı ile aktarabilmek için müzemizi bu tarihte açmayı uygun gördük. İçinde 8 buz üretim makinesi, 16 buz kalıp makinesiyle 400 metrekarelik sergi alanının yanı sıra insanların sosyalleşebileceği yaşam alanının da bulunduğu müzenin en önemli özelliği, buzun müze içerisinde yer alan sistemler tarafından üretilmesi ve yine bu atölyelerde tasarımlarının yapılarak sergilenmesidir. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan müze öğrencilerin eğitim görüp, sanatsal faaliyetleri gerçekleştireceği, aynı zamanda ziyaretçilerine ses, ışık ve müzik eşliğinde görsel şölen sunacak Ata Buz Müzesi, yepyeni bir deneyim merkezi olacak kompleks bir yapıdır."

Yapılan konuşmalar ve kurdelenin kesiminden sonra sergiyi gezen protokol ve davetliler yanlarında getirdikleri kabanları giyindi. Sis, ışık ve müzek eşliğinde yapılan buz heykelleri gezen davetliler adeta büyülendi. 15 Temmuz ruhunu mekanın miladıyla buluşturan tankın önünde duran halk, Ömer Halisdemir, meclis binası, Türk bayrağı ve halkımızın direnişini gösteren örneklerin yer aldığı sergi 2 ay boyunca açık kalacak.

Sergide yeralan eserlerin 15 Temmuz'u bir kere daha yaşattığını belirten öğretmen Nuray İşçi, manevi olarak o anları hatırladığını söyledi. Sergi salonunda üşüdüklerini de belirten İşçi, soğuk olacağını düşünerek mont aldığını ancak yeterli olmadığını ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUM 15 Temmuz'un üşüten sergisi - Son Dakika
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